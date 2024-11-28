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  4. CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

Carrefour, CarrefourSA karta özel ayçiçek yağı, zeytinyağı, bakliyat ve toz şekerde büyük indirim gerçekleştirdi. İşte, CarrefourSA sarı etiketli indirimli ürünler...

CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

CARREFOUR AYÇİÇEK YAPI 1 LT

Fiyat: 66,50 TL

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CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 279 TL

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CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

SIRMA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 279,50 TL

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CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

ZEYTİN İSKELESİ ORGANİK SIZMA ZEYTİNYAĞI 2 LT

Fiyat: 818,05 TL

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