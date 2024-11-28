CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Carrefour, CarrefourSA karta özel ayçiçek yağı, zeytinyağı, bakliyat ve toz şekerde büyük indirim gerçekleştirdi. İşte, CarrefourSA sarı etiketli indirimli ürünler...
CARREFOUR AYÇİÇEK YAPI 1 LT
Fiyat: 66,50 TL
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CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 279 TL
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SIRMA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 279,50 TL
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ZEYTİN İSKELESİ ORGANİK SIZMA ZEYTİNYAĞI 2 LT
Fiyat: 818,05 TL
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