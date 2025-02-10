CarrefourSA peynirde damping yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ PEYNİR FİYATLARI)
CarrefourSA peynirde damping yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ PEYNİR FİYATLARI)
CarrefourSA’da, CarrefourSA karta özel beyaz peynirden süzme peynire, kaşar peynirinden tost peynirine kadar birçok peynir çeşitlerinde geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, CarrefourSA, indirimli peynir fiyatları…
CARREFOUR TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ EZİNE PEYNİR 350 GR
Fiyat: 125 TL
1 | 18
CARREFOUR TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 350 GR
Fiyat: 112,50 TL
2 | 18
İÇİM BEYAZ PEYNİR 500 GR
Fiyat: 138 TL
3 | 18
İÇİM BEYAZ PEYNİR 900 GR
Fiyat: 229,95 TL
4 | 18
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.