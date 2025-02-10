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  4. CarrefourSA peynirde damping yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ PEYNİR FİYATLARI)

CarrefourSA peynirde damping yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ PEYNİR FİYATLARI)

CarrefourSA’da, CarrefourSA karta özel beyaz peynirden süzme peynire, kaşar peynirinden tost peynirine kadar birçok peynir çeşitlerinde geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, CarrefourSA, indirimli peynir fiyatları…

CarrefourSA peynirde damping yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ PEYNİR FİYATLARI) - Sayfa 1

CARREFOUR TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ EZİNE PEYNİR 350 GR

Fiyat: 125 TL

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CarrefourSA peynirde damping yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ PEYNİR FİYATLARI) - Sayfa 2

CARREFOUR TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 350 GR

Fiyat: 112,50 TL

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CarrefourSA peynirde damping yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ PEYNİR FİYATLARI) - Sayfa 3

İÇİM BEYAZ PEYNİR 500 GR

Fiyat: 138 TL

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CarrefourSA peynirde damping yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ PEYNİR FİYATLARI) - Sayfa 4

İÇİM BEYAZ PEYNİR 900 GR

Fiyat: 229,95 TL

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