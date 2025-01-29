CarrefourSA’da çamaşır ve bulaşık deterjanlarında dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarrefourSA’da, CarrefourSA karta özel indirimli deterjanlar raflarda yerini aldı. İşte, CarrefourSA karta özel çamaşır ve bulaşık deterjanlarında geçerli indirimli fiyatlar…
OMO ACTIVE FRESH BEYAZLAR 4,5 KG
Raf fiyatı: 349,90 TL
CarrefourSA karta özel fiyat: 279,92 TL
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RİNSO LİMON & KARBONAT TOZ DETERJAN 10 KG
Raf fiyatı: 453,90 TL
CarrefourSA karta özel fiyat: 299,90 TL
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RİNSO SİRKE & SODA TOZ DETERJAN 6 KG
Raf fiyatı: 302,90 TL
CarrefourSA karta özel fiyat: 239,92 TL
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