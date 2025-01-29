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CarrefourSA’da çamaşır ve bulaşık deterjanlarında dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarrefourSA’da, CarrefourSA karta özel indirimli deterjanlar raflarda yerini aldı. İşte, CarrefourSA karta özel çamaşır ve bulaşık deterjanlarında geçerli indirimli fiyatlar…

CarrefourSA’da çamaşır ve bulaşık deterjanlarında dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

OMO ACTIVE FRESH BEYAZLAR 4,5 KG

Raf fiyatı: 349,90 TL

CarrefourSA karta özel fiyat: 279,92 TL

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CarrefourSA’da çamaşır ve bulaşık deterjanlarında dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

RİNSO LİMON & KARBONAT TOZ DETERJAN 10 KG

Raf fiyatı: 453,90 TL

CarrefourSA karta özel fiyat: 299,90 TL

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CarrefourSA’da çamaşır ve bulaşık deterjanlarında dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

RİNSO SİRKE & SODA TOZ DETERJAN 6 KG

Raf fiyatı: 302,90 TL

CarrefourSA karta özel fiyat: 239,92 TL

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CarrefourSA’da çamaşır ve bulaşık deterjanlarında dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

YUMOŞ RENKLİLER SIVI DETERJAN 1,690 LT

Raf fiyatı: 201,70 TL

CarrefourSA karta özel fiyat: 159,80 TL

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