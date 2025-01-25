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  4. CarrefourSA'da, CarrefourSA karta özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (CARREFOURSA KART İNDİRİMLER)

CarrefourSA'da, CarrefourSA karta özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (CARREFOURSA KART İNDİRİMLER)

CarrefourSA, CarrefourSA karta özel sütten, peynire, çaydan toz şekere, ayçiçek yağından zeytinyağına birçok gıda ürününde indirim yaptı. İşte, CarrefourSA karta özel indirimli ürünler fiyat listesi...

CarrefourSA'da, CarrefourSA karta özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (CARREFOURSA KART İNDİRİMLER) - Sayfa 1

CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ

CARREFOUR TAM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 33,75 TL

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CarrefourSA'da, CarrefourSA karta özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (CARREFOURSA KART İNDİRİMLER) - Sayfa 2

CARREFOUR YARIM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 31 TL

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CarrefourSA'da, CarrefourSA karta özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (CARREFOURSA KART İNDİRİMLER) - Sayfa 3

LIPTON DOĞU KARADENİZ DÖKME ÇAY 500 GR

Fiyat: 107,50 TL

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CarrefourSA'da, CarrefourSA karta özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (CARREFOURSA KART İNDİRİMLER) - Sayfa 4

ÇAYKUR TİRYAKİ DÖKME ÇAY 1 KG

Fiyat: 209,90 TL

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