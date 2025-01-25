CarrefourSA'da, CarrefourSA karta özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (CARREFOURSA KART İNDİRİMLER)
CarrefourSA'da, CarrefourSA karta özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (CARREFOURSA KART İNDİRİMLER)
CarrefourSA, CarrefourSA karta özel sütten, peynire, çaydan toz şekere, ayçiçek yağından zeytinyağına birçok gıda ürününde indirim yaptı. İşte, CarrefourSA karta özel indirimli ürünler fiyat listesi...
CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ
CARREFOUR TAM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 33,75 TL
1 | 21
CARREFOUR YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 31 TL
2 | 21
LIPTON DOĞU KARADENİZ DÖKME ÇAY 500 GR
Fiyat: 107,50 TL
3 | 21
ÇAYKUR TİRYAKİ DÖKME ÇAY 1 KG
Fiyat: 209,90 TL
4 | 21
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