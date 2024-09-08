Çay fiyatlarına zam geldi ; Raflarda fiyat etiketleri değişiyor
Çay fiyatlarına son dakika zammı geldi. Güncel fiyatlardan raflarda bulunan çayların da etkilenmesi bekleniyor.
Yüksek enflasyondan yana vatandaşın ağzı yanmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına yapılan zamların ardından şimdi de çay fiyatları değişti.
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gazeteduvar.com.tr’de yer alan habere göre Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar 7 Eylül 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere ÇAYKUR’un zam yaptığını duyurdu.
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Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÇAYKUR’un yüzde 18 zam yaptığını açıkladı.
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İşte güncel fiyatlar:
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