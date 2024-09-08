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  4. Çay fiyatlarına zam geldi ; Raflarda fiyat etiketleri değişiyor

Çay fiyatlarına zam geldi ; Raflarda fiyat etiketleri değişiyor

Çay fiyatlarına son dakika zammı geldi. Güncel fiyatlardan raflarda bulunan çayların da etkilenmesi bekleniyor.

Çay fiyatlarına zam geldi ; Raflarda fiyat etiketleri değişiyor - Sayfa 1

Yüksek enflasyondan yana vatandaşın ağzı yanmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına yapılan zamların ardından şimdi de çay fiyatları değişti.

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Çay fiyatlarına zam geldi ; Raflarda fiyat etiketleri değişiyor - Sayfa 2

gazeteduvar.com.tr’de yer alan habere göre Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar 7 Eylül 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere ÇAYKUR’un zam yaptığını duyurdu.

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Çay fiyatlarına zam geldi ; Raflarda fiyat etiketleri değişiyor - Sayfa 3

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÇAYKUR’un yüzde 18 zam yaptığını açıkladı.

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Çay fiyatlarına zam geldi ; Raflarda fiyat etiketleri değişiyor - Sayfa 4

İşte güncel fiyatlar:

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