Cebiniz dolacak: 67 şirketten temettü yağmuru! Lot başı 68 TL yatacak! Bim, Tüpraş, Aselsan, THY....
Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü süreci devam ediyor. Aralarında Türk Hava Yolları, Bim, Tüpraş, Erdemir, Astor Enerji, Kontrolmatik'in de olduğu birçok şirket temettü dağıtacak.
Borsa İstanbul’da yılın geri kalanında temettü ödemesi yapacak şirket sayısı artıyor. Son açıklanan verilere göre, 67 şirket temettü dağıtacağını duyurdu. Bazı şirketler, ödenecek temettü tutarlarını ve tarihlerini yatırımcılarıyla paylaştı.
İşte şirketlerin temettü kararları...
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK)
Hisse başına 1,5000067 TL brüt, 1,2750056 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 1 Temmuz
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
Hisse başına 0,05 TL brüt, 0,05 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 1 Temmuz