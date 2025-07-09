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  4. Cebiniz dolacak: 6,79 TL temettü müjdesi! 8 şirket temettü kararını peş peşe duyurdu

Cebiniz dolacak: 6,79 TL temettü müjdesi! 8 şirket temettü kararını peş peşe duyurdu

Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde 8 şirket temettü kararını duyurdu.

Cebiniz dolacak: 6,79 TL temettü müjdesi! 8 şirket temettü kararını peş peşe duyurdu - Sayfa 1

Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü süreci devam ediyor. Borsa İstanbul’da 9 Temmuz Çarşamba günü halka açık 8 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler…

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Cebiniz dolacak: 6,79 TL temettü müjdesi! 8 şirket temettü kararını peş peşe duyurdu - Sayfa 2

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE)
Temettü dağıtmayacak.

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Cebiniz dolacak: 6,79 TL temettü müjdesi! 8 şirket temettü kararını peş peşe duyurdu - Sayfa 3

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Hisse başına 0,0111111 TL brüt, 0,0094444 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 11 Ağustos

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Cebiniz dolacak: 6,79 TL temettü müjdesi! 8 şirket temettü kararını peş peşe duyurdu - Sayfa 4

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)
Temettü dağıtmayacak.

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