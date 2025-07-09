Cebiniz dolacak: 6,79 TL temettü müjdesi! 8 şirket temettü kararını peş peşe duyurdu
Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde 8 şirket temettü kararını duyurdu.
Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü süreci devam ediyor. Borsa İstanbul’da 9 Temmuz Çarşamba günü halka açık 8 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler…
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Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Hisse başına 0,0111111 TL brüt, 0,0094444 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 11 Ağustos
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