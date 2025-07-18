Çekiç formasyonu yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Çekiç formasyonu nedir?

Çekiç formasyonu, Japon mum çubukları analizinde kullanılan, gövdesi kısa ve alt fitili uzun, üst fitili ise çok kısa veya hiç olmayan bir mum çubuğudur. Görsel olarak bir çekice benzediği için bu ismi almıştır. Genellikle bir düşüş trendinin ardından görülür ve potansiyel bir yükseliş sinyali olarak yorumlanır.