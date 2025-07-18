Çekiç formasyonu yatırımcılar için ne anlama geliyor?
Borsa dünyasında fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan birçok teknik gösterge ve formasyon bulunmaktadır. Bu formasyonlardan biri olan ve özellikle düşüş trendlerinin sonunda ortaya çıktığında yatırımcıların dikkatini çeken "çekiç" formasyonu, son dönemde Borsa İstanbul'da da bazı hisselerde gözlemlenmeye başlandı. Peki, bu formasyon ne anlama geliyor ve yatırımcılar için nasıl bir yol gösterici olabilir? İşte, çekiç formasyonuna ilişkin detaylar...
Çekiç formasyonu nedir?
Çekiç formasyonu, Japon mum çubukları analizinde kullanılan, gövdesi kısa ve alt fitili uzun, üst fitili ise çok kısa veya hiç olmayan bir mum çubuğudur. Görsel olarak bir çekice benzediği için bu ismi almıştır. Genellikle bir düşüş trendinin ardından görülür ve potansiyel bir yükseliş sinyali olarak yorumlanır.
Bu formasyonun oluşumu şu şekilde açıklanabilir; hisse senedi gün içinde önemli bir düşüş yaşar, ancak günün sonunda alıcıların devreye girmesiyle fiyatın açılış fiyatına yakın veya üzerinde kapanmasıyla çekiç mumu oluşur. Uzun alt fitil, gün içinde yaşanan satış baskısını ve bu baskının alıcılar tarafından başarıyla absorbe edildiğini gösterir. Kısa gövde ise, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkın az olduğunu, yani günün sonunda bir toparlanma yaşandığını ifade eder.
Borsa İstanbul'daki güncel durum ve beklentiler
Son haftalarda Borsa İstanbul'da bazı sektörlerde ve hisselerde yaşanan geri çekilmeler sonrası uzmanlar, belirli grafiklerde çekiç formasyonlarının belirmeye başladığını belirtiyor. Özellikle demir-çelik, otomotiv ve perakende sektörlerindeki bazı hisselerde görülen bu oluşumlar, deneyimli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Uzmanlar, çekiç formasyonunun tek başına kesin bir alım sinyali olmadığını, ancak diğer teknik göstergelerle ve hacimle desteklendiğinde güvenilirliğini artırdığını vurguluyor. Formasyonun ardından gelen günlerde yükselişin teyit edilmesi ve işlem hacminin artması, potansiyel bir trend dönüşünün habercisi olabilir.