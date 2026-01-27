Çekmecenizdeki bu eski eşyaların değeri tam 50.000 doları aşacak: Çöpe atanlar pişman olacak
Yıllar önce çekmecenize attığınız bazı eşyalar, 2026’da sizi zengin yapabilir. Yatırım uzmanlarına göre evinizdeki sıradan objeler, 2030 yılına kadar borsa portföyünüzden daha değerli hale gelerek emeklilik hayallerinizi gerçekleştirebilir.
Günümüzde ev, araba, ve birçok eşyanın ucu bucağı yok. Ancak yıllar öncesinde çekmeceye koyduğunuz basit ve sıradan bir eşya, 2026’da sizi servet sahibi yapabilir. Peki bunlar neler ve getirisi ne olabilir?
Yatırım uzmanı Adam Koprucki'ye göre, birçoğumuz çekmecelerimizde bekleyen ve "çöp" gözüyle baktığımız objelerle aslında küçük birer servetin üzerinde oturuyoruz. Real World Investor'ın kurucusu Koprucki, "Çoğu insan, sadece birkaç yıl içinde emekliliğini ödeyebilecek eşyaları çöpe atıyor" diyerek çarpıcı bir uyarıda bulundu. Evinizdeki bazı günlük objelerin, 2030 yılına gelindiğinde sahip olduğunuz hisse senedi portföylerinden bile daha yüksek bir piyasa değerine ulaşabileceği belirtiliyor.
GİZLİ HAZİNELERİN BAŞINDA 1. NESİL IPHONE DA VAR
Öyle ki bu gizli hazinelerin başında 19 yıl önce hayatımıza giren ve o dönemde oldukça yaygın olan birinci nesil iPhone geliyor. 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde 499 dolardan satılan bu ikonik cihazların kutusu hiç açılmamış örnekleri, günümüzdeki müzayedelerde şimdiden 20 bin doların üzerinde alıcı bulmaya başladı.
Koprucki, bu tahmini oldukça mütevazı tuttuğunu belirterek, kusursuz durumdaki modellerin 2030 yılına kadar 50 bin dolar barajını rahatlıkla aşacağını öngörüyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıllarda yapılan açık artırmalarda 8 GB'lık bir modelin 63 bin dolara, çok daha nadir olan 4 GB'lık versiyonunun ise 190 bin doların üzerinde bir bedelle el değiştirmiş olması bu öngörüyü destekler nitelikte.