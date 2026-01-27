Çekmecenizdeki bu eski eşyaların değeri tam 50.000 doları aşacak: Çöpe atanlar pişman olacak

Koprucki, bu tahmini oldukça mütevazı tuttuğunu belirterek, kusursuz durumdaki modellerin 2030 yılına kadar 50 bin dolar barajını rahatlıkla aşacağını öngörüyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıllarda yapılan açık artırmalarda 8 GB'lık bir modelin 63 bin dolara, çok daha nadir olan 4 GB'lık versiyonunun ise 190 bin doların üzerinde bir bedelle el değiştirmiş olması bu öngörüyü destekler nitelikte.