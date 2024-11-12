Cep telefonlarında modifiye dönemi başladı! 5 bin liraya iPhone 16 dönüşümü yapılıyor
Telefon fiyatları rekor fiyatlara yaklaşırken son çıkan Premium telefonlara gücü yetmeyenler çözümü modifiye telefonlarda buldu. Kasa ve pil değişimi ile eski telefonlar 5 bin lira gibi bir fiyata iPhone 16 görünümlü telefona dönüşüyor.
Şimdi de telefonda modifiye dönemi başladı
Modifiye fikri bu kez cep telefonlarında da görülüyor. Fiyatlarıyla cep yakan iPhone’un 15-16 Pro gibi premium modellerine bütçesi yetmeyenler için eski telefonları modifiye hizmeti başladı. Artık kasa ve pili değiştirerek eski telefonlar son çıkan modele benzetiliyor.
Telefon fiyatları 120 bine dayandı
Telefon fiyatları 120 bin liralara kadar dayanınca bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar için eski cihazları modifiye hizmeti başladı. Cep telefonu tamiri ve yenileme hizmeti sunan Teknoway, iPhone 11 ve XR gibi önceki modelleri ufak dokunuşlarla iPhone 15 Pro ve 16 Pro’ya dönüştürüyor yani modifiye ediyor.
Bütçesi yetmeyen çareyi kasa değiştirmekte buldu
Bu işlemde, eski cihazın standart kasası yerine iPhone 15 Pro ve 16 Pro kasaları konuyor. Bunların titanyum renkleri de bulunuyor. Ayrıca istenirse bellek kapasitesi 1 TB’a kadar artırılıyor ve daha güçlü bir batarya ile aksiyon tuşu takılıyor.
5 bin liraya iPhone 14, 15 ve 16 Pro görünümü
Akıllı telefon pazarında yaşanan fiyat artışlarının, tüketicileri daha uygun ve havalı çözümlere yöneltmeye devam ettiğini belirten Teknoway teknisyeni Can Demir Posta Gazetesi’ne anlattı. Demir, “Özellikle bütçeleri kısıtlı olan iPhone kullanıcıları, yeni nesil modellere geçiş yapamadıkları için modifiye yolları deniyorlar. Biz, uzman ekibimizle birlikte iPhone 11 ve XR gibi önceki nesil modelleri, fiziksel olarak iPhone 14, 15 ve 16 Pro’ya dönüştürerek bu talebe yanıt veriyoruz.