Cep telefonlarında modifiye dönemi başladı! 5 bin liraya iPhone 16 dönüşümü yapılıyor

Bütçesi yetmeyen çareyi kasa değiştirmekte buldu

Bu işlemde, eski cihazın standart kasası yerine iPhone 15 Pro ve 16 Pro kasaları konuyor. Bunların titanyum renkleri de bulunuyor. Ayrıca istenirse bellek kapasitesi 1 TB’a kadar artırılıyor ve daha güçlü bir batarya ile aksiyon tuşu takılıyor.