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Çeşme’de 3 günlük bayram tatili bir asgari ücrete bedel: Fiyatlar belli oldu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, özellikle tatil beldeleri arasında öne çıkan Çeşme'ye yaradı. Tatil süresinin uzatılmasıyla birlikte Çeşme'de günlük tatil bedeli 3 bin ile 25 bin TL arasında değişirken, 3 günlük bir tatilin maliyeti bir asgari ücret bedeline yaklaştı.

Çeşme’de 3 günlük bayram tatili bir asgari ücrete bedel: Fiyatlar belli oldu - Sayfa 1

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’ye 1 milyondan fazla tatilcinin gelmesi bekleniyor. Otel rezervasyonları şimdiden %80 doluluğa ulaşmış durumda ve bayram süresince %100'e yaklaşması öngörülüyor.

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Çeşme’de 3 günlük bayram tatili bir asgari ücrete bedel: Fiyatlar belli oldu - Sayfa 2

Turizmciler tüm hazırlıklarını tamamlarken, Çeşme'de tatil yapmak için günlük 3 bin lira ile 25 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor. Buna göre; 3 günlük tatil bedeli bir maaş asgari ücrete yaklaştı.

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Çeşme’de 3 günlük bayram tatili bir asgari ücrete bedel: Fiyatlar belli oldu - Sayfa 3

 GÜNLÜK 3 BİN İLE 25 BİN TL'Yİ BULDU

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlarken, bayramda Çeşme ilçesi yine tatilcilerin gözdesi olacak. Ünlü tatil merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, tatilciler yavaş yavaş konaklayacakları otellere yerleşiyor.

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Çeşme’de 3 günlük bayram tatili bir asgari ücrete bedel: Fiyatlar belli oldu - Sayfa 4

YÜZDE 80'E YAKLAŞTI

Çeşme genelindeki otellerde ise doluluk oranının yüzde 80'e yaklaştığı öğrenildi. Bu oranın özellikle bayramda yüzde 100'ü bulması beklenirken, turizmciler rezervasyonlardan memnun.

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