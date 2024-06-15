Çeşme’de 3 günlük bayram tatili bir asgari ücrete bedel: Fiyatlar belli oldu
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, özellikle tatil beldeleri arasında öne çıkan Çeşme'ye yaradı. Tatil süresinin uzatılmasıyla birlikte Çeşme'de günlük tatil bedeli 3 bin ile 25 bin TL arasında değişirken, 3 günlük bir tatilin maliyeti bir asgari ücret bedeline yaklaştı.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’ye 1 milyondan fazla tatilcinin gelmesi bekleniyor. Otel rezervasyonları şimdiden %80 doluluğa ulaşmış durumda ve bayram süresince %100'e yaklaşması öngörülüyor.
Turizmciler tüm hazırlıklarını tamamlarken, Çeşme'de tatil yapmak için günlük 3 bin lira ile 25 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor. Buna göre; 3 günlük tatil bedeli bir maaş asgari ücrete yaklaştı.
GÜNLÜK 3 BİN İLE 25 BİN TL'Yİ BULDU
9 günlük Kurban Bayramı tatili başlarken, bayramda Çeşme ilçesi yine tatilcilerin gözdesi olacak. Ünlü tatil merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, tatilciler yavaş yavaş konaklayacakları otellere yerleşiyor.
YÜZDE 80'E YAKLAŞTI
Çeşme genelindeki otellerde ise doluluk oranının yüzde 80'e yaklaştığı öğrenildi. Bu oranın özellikle bayramda yüzde 100'ü bulması beklenirken, turizmciler rezervasyonlardan memnun.