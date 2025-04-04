Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar? (4 Nisan 2025 güncel altın fiyatları)
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi kararlarının ardından küresel piyasalarda artan belirsizlik, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ons altın, 3.087 dolara kadar geriledikten sonra şu an 3.093 dolardan işlem görüyor. İşte 4 Nisan 2025 güncel altın fiyatları şu şekilde...
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik yeni düzenlemeleri, altın piyasalarında dalgalanmalara neden oldu. Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların risk iştahını düşürürken, altın fiyatlarında da gerileme hızlandı.
Yatırımcılar, günlük olarak arama motorlarında "Gram altın ne kadar?", "Altın fiyatları kaç TL?", "Altın bugün kaç TL?" gibi sorgularla güncel fiyatları araştırıyor.
Gün içinde 3.087 dolara kadar düşen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,67 kayıpla 3.093 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik analizlere göre, düzeltme hareketinin 3.054 dolara kadar devam etme ihtimali bulunuyor.