CHP asgari ücret için düğmeye bastı! 5 konfederasyonla maaş zammı politikası masaya yatırılacak
CHP asgari ücret için düğmeye bastı. Genel Başkan Özgür Özel’in asgari ücrette 30 bin TL’lik talebi sonrası bu kez işçi örgütleri ile ücretlendirme politikası masaya yatırılacak. İstanbul’da DİSK, Hak-İş, Türk-İş, KESK ve Birleşik Kamu İş’in katılımıyla ‘asgari’ çalıştayı gerçekleştirecek olan CHP, sonuç bildirgesini parti programına ekleyecek.
2025 yılı asgari ücreti için gözler işçi, işveren ve hükümetin gerçekleştireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Yeni maaşın belirleneceği kritik toplantı öncesinde siyasi partilerin gündeminde de hem çalışanın asgari ücret zammı hem de emeklinin zammı bulunuyor.
Siyasilerin gündeminde de asgari ücret ve emekli var
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiği çağrısı sonrası parti düğmeye bastı.
İşçi örgütleriyle 'asgari' çalıştayı yapılacak
Milyonlarca çalışanı etkileyecek asgari ücret için CHP düğmeye bastı. Parti 30 bin TL'lik asgari ücret talebi sonrasında yeni maaşın belirlenmesi için kritik bir çalışmaya imza atacak. CHP, ücretlendirme politikasını 5 konfederasyonla yapacağı çalıştayla masaya yatıracak.