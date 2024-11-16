CHP asgari ücret için düğmeye bastı! 5 konfederasyonla maaş zammı politikası masaya yatırılacak

2025 yılı asgari ücreti için gözler işçi, işveren ve hükümetin gerçekleştireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Yeni maaşın belirleneceği kritik toplantı öncesinde siyasi partilerin gündeminde de hem çalışanın asgari ücret zammı hem de emeklinin zammı bulunuyor.