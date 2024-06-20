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  4. Çifte zam: Motorin ve benzine zam geliyor, ÖTV zammı da yolda

Çifte zam: Motorin ve benzine zam geliyor, ÖTV zammı da yolda

Kurban Bayramı dönüşü benzin ve motorine bayram dönüşü zam geliyor. Yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta tabela değişecek. Temmuz ayında ise sırada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı var.

Çifte zam: Motorin ve benzine zam geliyor, ÖTV zammı da yolda - Sayfa 1

Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 65 kuruş artacak.

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Çifte zam: Motorin ve benzine zam geliyor, ÖTV zammı da yolda - Sayfa 2

Motorine geçen hafta 13 Haziran'da 1 lira 35 kuruş zam gelmişti.

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Çifte zam: Motorin ve benzine zam geliyor, ÖTV zammı da yolda - Sayfa 3

Yarınki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,75 TL'ye, Ankara'da 42,73 TL'ye, İzmir'de 42,99 TL'ye yükselecek.

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Çifte zam: Motorin ve benzine zam geliyor, ÖTV zammı da yolda - Sayfa 4

Motorinin litre fiyatı da yarın geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul'da 42,32 TL'ye, Ankara'da 43,33 TL'ye, İzmir'de 43,72 TL'ye yükselecek.

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