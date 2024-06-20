Çifte zam: Motorin ve benzine zam geliyor, ÖTV zammı da yolda
Kurban Bayramı dönüşü benzin ve motorine bayram dönüşü zam geliyor. Yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta tabela değişecek. Temmuz ayında ise sırada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı var.
Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 65 kuruş artacak.
Motorine geçen hafta 13 Haziran'da 1 lira 35 kuruş zam gelmişti.
Yarınki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,75 TL'ye, Ankara'da 42,73 TL'ye, İzmir'de 42,99 TL'ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı da yarın geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul'da 42,32 TL'ye, Ankara'da 43,33 TL'ye, İzmir'de 43,72 TL'ye yükselecek.