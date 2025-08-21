Çıktı açığı nedir? Çıktı açığı ekonomide neden önemlidir?

Çıktı açığının önemi nedir?

​Çıktı açığı, ekonomistler ve politika yapıcılar için önemli bir göstergedir. Bunun nedeni;

1-) Ekonomik sağlık göstergesi

Bir ekonominin ne kadar sağlıklı çalıştığını gösterir. Negatif bir açık, ekonominin yavaşladığını ve müdahale gerektirebileceğini işaret ederken, pozitif bir açık aşırı ısınma riskini gösterir.