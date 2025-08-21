Çıktı açığı nedir? Çıktı açığı ekonomide neden önemlidir?
Çıktı açığı, bir ekonominin fiili çıktısı ile potansiyel çıktısı arasındaki farkı ifade eder. Daha basit bir ifadeyle, bir ülke ekonomisinin şu anda ne kadar ürettiği ile tüm kaynaklarını tam ve verimli kullandığında ne kadar üretebileceği arasındaki farktır.
Çıktı açığı türleri nelerdir?
Çıktı açığı iki şekilde karşımıza çıkar.
1-) Negatif çıktı açığı (Resesyonist açık)
Fiili çıktı potansiyel çıktının altındaysa negatif bir çıktı açığı vardır. Bu durum, ekonominin tam kapasiteyle çalışmadığını, işsizliğin yüksek olduğunu ve atıl kaynakların bulunduğunu gösterir. Genellikle ekonomik durgunluk (resesyon) dönemlerinde görülür.
2-) Pozitif çıktı açığı (Enflasyonist açık)
Fiili çıktı potansiyel çıktının üzerindeyse pozitif bir çıktı açığı vardır. Bu durum, ekonominin aşırı ısındığını, kaynakların aşırı kullanıldığını ve genellikle enflasyonist baskıların arttığını gösterir.
Çıktı açığının önemi nedir?
Çıktı açığı, ekonomistler ve politika yapıcılar için önemli bir göstergedir. Bunun nedeni;
1-) Ekonomik sağlık göstergesi
Bir ekonominin ne kadar sağlıklı çalıştığını gösterir. Negatif bir açık, ekonominin yavaşladığını ve müdahale gerektirebileceğini işaret ederken, pozitif bir açık aşırı ısınma riskini gösterir.