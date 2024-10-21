Coğrafi işaretli Gedelek turşusu yaklaşık 130 ülkeye ihraç ediliyor

Eryılmaz, bununla birlikte Gedelek biberi ve bazı diğer sebzelerin de üreticiler tarafından bizzat yetiştirilerek turşularda kullanıldığını ifade etti.

Bu yıl mahallelerine yaklaşık 80 bin ton sebze girişi olduğunu belirten Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim hali hazırda kooperatifimizde 78 turşucu arkadaşımız var. Tabii her sene bazı firmalar büyürken, bazı firmalar da küçülme aşamasına gidiyor. Yaklaşık 70-80 bin ton arası köyümüze ham madde girişi vardır. Salatalık olsun, biber olsun, bunun yanında tabii fasulyesi var, pancarı, patlıcanı, eriği, bamyası var. Yani çeşitlerimiz çok ama şu an hali hazırda satılan, tezgahlarımızda müşterilerimizin en çok tercih ettiği turşu 25 çeşittir."