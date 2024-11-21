Çoğu çalışan bilmiyor, prim ve çalışılan süre etkiliyor! İstifa ile kıdem tazminatı almanın 5 yolu

En düşük ve en yüksek kıdem tazminatı ne kadar?

En düşük ve en yüksek güncel kıdem tutarları da merak ediliyor. Asgari ücrete göre değişen kıdem tazminatının taban tutarı şu an 19 bin 850 lira olarak ödeniyor. Asgari ücrete yeni yılda gelecek zamma göre bu oran 1 Ocak’ta yükselecek. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani ödenen en yüksek tutar ise 35 bin 58 lira olarak uygulanıyor. 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zamla Ocak ayından itibaren kıdemin tavanı 40 bin liraya kadar çıkacak. Posta Gazetesi 5 yöntemi derledi.