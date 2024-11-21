Çoğu çalışan bilmiyor, prim ve çalışılan süre etkiliyor! İstifa ile kıdem tazminatı almanın 5 yolu
Milyonlarca çalışanın en büyük güvencesi olan kıdem tazminatı sigortalılar açısından kritik detaylar barındırıyor. Çalışılan süre, ödenen prim miktarı ve işe giriş tarihi istifa halinde bile kıdem tazminatı alma hakkını sağlıyor. Çoğu çalışan işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İşte istifa ile tazminat elde etmenin 5 yolu
Kıdem tazminatı sigortalı çalışanlar için yıllarca çalışmanın karşılığı olarak bir güvence sunuyor. Uzun yıllar aynı iş yerinde çalışıp, kıdem tazminatından vazgeçmek istemeyenler kimi zaman ya çalışmaya devam ederler ya da tazminatlarını yakıp işten ayrılmayı tercih ederler. Ancak çalışılan süre, ödenen prim miktarı ve işe giriş tarihi istifa halinde bile kıdem tazminatı alma hakkını tanıyor.
Çoğu çalışan bilmiyor, istifada bile tazminat hakkı var!
Sosyal güvenlik sistemi uzun süreli çalışanlara 5 farklı yolla istifa halinde bile kıdem tazminatını alma hakkını tanıyor. Kıdem tazminatı için aynı işyerinde en az 1 yıl sigortalı çalışmak gerekiyor.
Kıdem tazminatında istisnalar var
Tazminat genelde çalışanın kusuru olmadan işverenin sözleşmeyi feshetmesi durumunda ödeniyor. Durum böyle olsa da bazı istisnalar söz konusu. Yani sigortalı çalışan istifa ederek de tazminat alabilir. Bunun da 5 farklı yöntem var.
En düşük ve en yüksek kıdem tazminatı ne kadar?
En düşük ve en yüksek güncel kıdem tutarları da merak ediliyor. Asgari ücrete göre değişen kıdem tazminatının taban tutarı şu an 19 bin 850 lira olarak ödeniyor. Asgari ücrete yeni yılda gelecek zamma göre bu oran 1 Ocak’ta yükselecek. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani ödenen en yüksek tutar ise 35 bin 58 lira olarak uygulanıyor. 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zamla Ocak ayından itibaren kıdemin tavanı 40 bin liraya kadar çıkacak. Posta Gazetesi 5 yöntemi derledi.