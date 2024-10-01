Çoğu kişi bilmiyor! Şirket aracı ile yapılan hız işten çıkarma nedeni sayılıyor
Şirket aracı kullanan çalışanları ilgilendiriyor. Personele tahsis edilen araç ile yapılan trafik hataları işten kovulma sebebi sayılıyor. Çoğu kişinin bilmediği bu durum işverenin eline haklı fesih nedeni veriyor.
Bazı şirketleri çalışanlarına sağladığı araç eğer kurallara uymazsanız işten çıkarılmanıza bile neden olabilir. Personele ve yöneticilere tahsis edilen araçla trafikte yapılan basit hatalar bile iş sözleşmesinin feshine kadar gidebiliyor.
Kurallara uymamak ve şirketin aracı verirken sürücüye bildirdiği talimatların görmezden gelinmesi işten çıkarılma sebebi sayılıyor.
Çalışanlara araç tahsisinde yazılı talimat veriliyor
Uzmanlar, zimmet ve sorumluluk talimatlarının yazılı olarak çalışanlara iletilmesinin önemine dikkat çekiyor. Yasa, işverenlere çalışanlarını kazalardan koruyacak önlemleri alma ve gerekli talimatları sağlama yükümlülüğü getiriyor. Bu çerçevede, çalışanlara tahsis edilen araçlarla ilgili zimmet ve sorumluluk talimatlarını içeren bir sözleşmenin imzalanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.
İşverenin de araç ile ilgili sorumlulukları var
İşverenin ve işçinin araç kullanımı, bakımı ve eğitimi konusunda ayrı sorumlulukları olduğuna dikkat çeken uzmanlar, işverenin, olası iş kazalarını önlemek adına çalışanına gerekli talimatları vermesi gerektiğini belirtiyor.