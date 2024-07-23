Coinwire raporu yayımladı! Türkiye kripto parada dünyada kaçıncı sırada?
Coinwire, küresel kripto para alım satım işlemlerine yönelik her yıl olduğu gibi, 2024 yılının da raporunu yayınladı. Raporda, yılın ilk yarısında en çok kripto alım satımı yapan, en yüksek işlem hacminin görüldüğü ikinci ülkenin Türkiye olduğu belirlendi.
Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire 2024’ün ilk yarısında en güvenilir 6 borsadaki verileri kullanarak küresel kripto alım satım işlemlerine yönelik yayınladığı rapora göre, 2024’ün ilk yarısında küresel kripto alım satım hacmi, 108 trilyon dolarla 2022’deki seviyesinin yüzde 90 üzerinde kaldı.
İLK SIRADA ABD VAR
İlk sırada, 2 trilyon dolarlık en yüksek işlem hacminin görüldüğü ülke ABD olurken, Türkiye dünyanın en yüksek hacimli kripto işlemi yapan ikinci ülke olarak sırayı aldı.
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Raporda yer alan bilgide, Avrupa’nın küresel işlem değerinin yüzde 37,32’sini oluşturarak, kripto ticaretinde lider konumda olduğunu belirledi. Asya’nın aldığı pay ise yüzde 36,17 olarak açıklandı.
TÜRKİYE ABD'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA
Türkiye, küresel kripto alım satım hacmi bakımından ABD’den sonra ikinci sıraya yerleşerek Asya ve Avrupa’nın kriptodaki liderliğine en çok katkıda bulunan ülke oldu.