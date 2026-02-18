Çok sayıda hediye kart satmıştı! Bu kartları kullanmayanların bakiyeleri sıfırlanıyor
Ülke genelinde birçok müşterisine hediye kart satan dev marka iflas etmesiyle müşterilerinin canını sıktı.
consumeraffairs.com’un servis ettiği habere göre geniş bir müşteri ağına sahip olan ünlü perakende devinin iflas bayrağını çekmesi, piyasalarda şok etkisi yaptı. Özellikle kampanya dönemlerinde yoğun şekilde satılan hediye kartları, şirketin faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte birer kağıt parçasına dönüştü.
DEV MARKA İFLASA SÜRÜKLENDİ
Merkezi ABD’de bulunan ve Costco'da satılan popüler çoklu restoran hediye kartı programı, kartı çıkaran şirketin iflas başvurusunda bulunmasının ardından aniden kapatıldı ve bazı müşteriler kullanılamaz bakiyelerle kaldı.
Synergy Restaurant Hediye Kartı programının arkasındaki şirket olan Synergy World Inc., faaliyetlerini sonlandıracağını ve iflas koruma başvurusu (Chapter 7) yapmaya hazırlandığını duyurdu.