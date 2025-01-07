Çöpe atılan sakatat paraya döndü! Ciğerin kilo fiyatı rekor kırdı

Hayvan kesimleri düştü, ciğer değerlendi

45 yıllık kasap Ali Yılmaz, fiyat artışının sebebini hayvan kesimlerinin düşmesi ve sektörün birkaç toptancının eline kalmasına bağlıyor. 10 yıl önce günlük 500 kilo ciğer sattıklarını söyleyen Yılmaz, “Şimdi bir günde 20 kilo ciğer satabiliyoruz. Eskiden ciğer fukaranın yiyeceğiydi, gariban insanlar yerdi, değeri yoktu. Şimdi sosyete işi oldu. Çöpe atılan sakatat paraya döndü” dedi. Burhanettin Arslan ise “Bizim çocukluğumuzda sakatat yenilmezdi ama şu anda, istesek de alamıyoruz” sözleriyle sitem etti.