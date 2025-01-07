Çöpe atılan sakatat paraya döndü! Ciğerin kilo fiyatı rekor kırdı
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının azalmasıyla birlikte et başta olmak üzere ciğer gibi sakatların fiyatlarını da artırıyor. Hayvan kesiminin azalmasıyla et ve ciğer fiyatları yükseldi. Markette ise dana ciğerin kilosu 700 TL’den satılıyor. Kuzu ciğeri ise 1.200 TL’ye ulaşarak rekor kırdı.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimindeki azalma, et ve ciğer fiyatlarını uçurdu. Bir dönem ‘Fakirin yiyeceği’ olarak bilinen ciğer artık lüks oldu.
Kuzu ciğeri 1.200 TL’ye yükselerek rekor kırarken, pek ilgi görmeyen dana ciğeri ise markette 700 TL’ye yükseldi.
Ciğer fiyatlarındaki artış enflasyonu solladı
Geçen yıl ciğerin kilosu kasapta 200-250 TL arasında satılırken, bu yıl fiyatı 400-450 TL’ye kadar yükseldi. Nefes'in haberine göre, kuzu ciğerinin kilosu ise yüzde 100 zamlanarak 1.200 TL’yi buldu. Türkiye’deki yıllık enflasyon oranı yüzde 44’e ulaşırken, ciğer fiyatlarındaki artış enflasyonu solladı. Ankara’da Ulus Hali’ne giden vatandaşlar, dana ciğerin kilosunu en az 500 TL’ye alıyor.
Hayvan kesimleri düştü, ciğer değerlendi
45 yıllık kasap Ali Yılmaz, fiyat artışının sebebini hayvan kesimlerinin düşmesi ve sektörün birkaç toptancının eline kalmasına bağlıyor. 10 yıl önce günlük 500 kilo ciğer sattıklarını söyleyen Yılmaz, “Şimdi bir günde 20 kilo ciğer satabiliyoruz. Eskiden ciğer fukaranın yiyeceğiydi, gariban insanlar yerdi, değeri yoktu. Şimdi sosyete işi oldu. Çöpe atılan sakatat paraya döndü” dedi. Burhanettin Arslan ise “Bizim çocukluğumuzda sakatat yenilmezdi ama şu anda, istesek de alamıyoruz” sözleriyle sitem etti.