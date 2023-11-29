Çöpten 336 milyon liralık elektrik üretildi Muğla Büyükşehir Belediyesi, çöpten 336 milyon lira değerinde olan 196 Milyon 172 bin 336 kilowatt elektrik üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde toplam 12 megawatt kurulu güce sahip Biyokütle Enerji Tesisleri’nde elektrik üretimine devam etiği bildirildi. 1 | 4

Verilen bilgilere göre, 2018 yılında bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi Biyokütle Enerji Tesisleri çöpten 336 Milyon TL değerinde olan 196 Milyon 172 bin 336 kilowatt elektrik üretti. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde oluşan 98 Milyon 371 Bin 781 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi. Böylece fosil yakıtla çalışan enerji üretim tesislerinin (termik santrallerin) yüklerini azaltarak atmosfere salacağı sera gazı emisyonu azaltıldığı gibi atmosfere karışacak olan metan gazının elektrik üretiminde kullanılması ile iklim değişikliği azaltımına katkıda bulunuldu. 2 | 4

Dünya’da ve ülkemizde iklim değişikliğinin artık daha fazla hissedildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yeşili ve mavisiyle Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Muğla’da çöpten, güneşten elektrik ürettiklerini hem doğayı koruduklarını hem de enerji üretimine katkı sağladıklarını belirtti. 3 | 4