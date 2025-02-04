Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yıllık yol haritasını duyuracak: Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor!

Bu yılın Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, özellikle anneler ve kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplar için istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor. Üniversiteli gençler ve ev kadınları için uzaktan ya da kısmi süreli (part-time) çalışma imkanları sunacak yeni iş alanlarının oluşturulması planlanıyor.