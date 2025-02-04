Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yıllık yol haritasını duyuracak: Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor!
Türkiye, istihdamda kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün duyuracağı 3 yıllık istihdam planı, özellikle kadınlar ve gençler için yeni fırsatlar sunacak. Uzaktan ve esnek çalışma modellerinin devreye alınacağı bu planla ilgili detaylar merakla bekleniyor.
Türkiye, küresel ekonomik dalgalanmalara ve sıkı para politikalarına rağmen, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceliklendiren büyüme stratejisinden ödün vermiyor. Bu istikrarlı yaklaşım sayesinde ihracatta yeni rekorlar kırılırken, istihdam 32 milyonun üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. İşsizlik oranları ise tek haneli seviyelerde kalmayı sürdürüyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da gerçekleşecek Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Programı'nda 2025-2028 yıllarını kapsayan yeni istihdam planını açıklayacak.
YENİ MODELLER UYGULAMAYA KONULACAK
Plan kapsamında, iş gücü piyasasında çağın ihtiyaçlarına uygun dönüşümler gerçekleştirilecek ve yeni istihdam modelleri uygulamaya konulacak. Ayrıca, "her evde en az bir maaşlı çalışan" hedefi doğrultusunda istihdam imkanlarını artıracak adımlar atılacak.
Bu yılın Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, özellikle anneler ve kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplar için istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor. Üniversiteli gençler ve ev kadınları için uzaktan ya da kısmi süreli (part-time) çalışma imkanları sunacak yeni iş alanlarının oluşturulması planlanıyor.