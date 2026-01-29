Daha önce söylenmemiş rakamı dillendirdi: Emeklilere 1 maaş bayram ikramiyesi gündemde mi?
Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Güncel olarak 4 bin lira olan ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılabileceği iddia ediliyor. İkramiye ile ilgili gelişmeler merak edilirken ekonomist Muhammet Bayram'dan çok konuşulacak bir kulis bilgisi geldi. Emeklilere 1 maaş ikramiyenin gündemde olduğunu belirten Bayram, ancak bunun için bazı şartlar olduğunu söyledi.
Milyonlarca emekli ocak zammının ardından bayram ikramiyelerini merak ediyor. Ramazan Bayramı öncesi, ikramiyelere artış yapılacağı kulislerde konuşuluyor.
İkramiye ile ilgili gelişmeler merakla takip edilirken ekonomist Muhammet Bayram'dan çok konuşulacak bir kulis bilgisi geldi. TGRT Haber canlı yayınında soruları cevaplayan Bayram, ikramiyelerle ilgili daha önce hiç konuşulmayan bir rakamı paylaştı.