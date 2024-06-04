Dalgalı döviz kuru sistemi nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki fiyatının piyasada döviz arz ve talebi tarafından serbestçe belirlendiği, döviz arz ya da talebinde meydana gelebilecek değişmelere göre düşüp yükselebileceği sisteme dalgalı döviz kuru sistemi denir. Peki, dalgalı döviz sisteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir? İşte detaylar…
Dalgalı döviz kuru sistemi nedir?
Dalgalı döviz kuru sistemi, yerli paranın yabancı paralarla ilişkisinin piyasalarda belirlendiği kur sistemidir.
Dalgalı döviz kuru sisteminin avantajları nelerdir?
Dalgalı döviz kuru sistemi, ulusal paranın gerçek değerini yansıtır.
Dalgalı döviz kuru sisteminin avantajları arasında kurdaki dalgalanmalarla ilişkili olarak ödemeler dengesinin kendiliğinden dengelenmesi de yer almaktadır.
Dalgalı döviz kuru sistemi, Merkez Bankası’nın iç ekonomik dengeye odaklanmasına imkan sağlar.
Dalgalı döviz kuru sistemi, ekonomiyi dış şoklardan korur ve döviz rezervi ihtiyacını azaltır.
Dalgalı döviz kuru sisteminin dezavantajları nelerdir?
Dalgalı döviz kuru sistemindeki dalgalanmaların, geleceğe ilişkin belirsizlikler yaratması nedeni ile yatırım ve ticaret kapsamında düşüş meydana gelebilmektedir.
Dalgalı döviz kuru sisteminde, ihraç ve ithal mal üzerindeki talep esnekliklerinin düşüklüğünden kaynaklı olarak Marshall-Lerner Koşulu işlemeyebilmektedir.
Dalgalı döviz kuru sistemi, maliyet enflasyonuna yol açabilmektedir.