Dalgalı kur sistemi ekonomiyi nasıl şekillendiriyor?

Dalgalı kur nedir?

Dalgalı kur, döviz değerinin tamamen arz ve talep koşullarına göre belirlendiği bir sistemdir. Bu sistemde merkez bankası kurlara doğrudan müdahale etmez, ancak gerektiğinde rezervlerle piyasayı stabilize edebilir. Kur seviyesindeki değişimler, ekonominin gerçek durumunu yansıtır ve kısa vadeli oynaklık yaratabilir. İhracatçılar ve ithalatçılar, dalgalı kur sisteminde fiyat riskini yönetmek için stratejiler geliştirir. Dalgalı kur, sabit kur sistemine göre piyasa sinyallerini daha şeffaf iletir. Ekonomistler, sistemin finansal piyasaların etkin çalışmasına katkı sağladığını söylüyor. Kurdaki dalgalanmalar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme ihtiyacını artırır. Tüketiciler, fiyat değişikliklerine göre harcama ve tasarruf kararlarını yeniden şekillendirir. Dalgalı kur, özellikle dış ticarete açık ekonomilerde sıkça tercih edilir. Sistem, kısa vadeli belirsizlikleri artırsa da uzun vadede ekonomiyi daha dirençli hale getirir.