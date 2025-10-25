Dalgalı piyasalarda riskten koruma stratejisi: Hedge

Hedge çeşitleri ve uygulama yöntemleri

Hedge, farklı finansal araçlar kullanılarak uygulanabilir ve birçok çeşidi vardır. En yaygın yöntemlerden biri türev ürünlerdir; bunlar arasında opsiyonlar, vadeli işlemler ve swap sözleşmeleri bulunur. Opsiyonlar, yatırımcıya belirli bir fiyat üzerinden alım veya satım yapma hakkı verirken, vadeli işlemler belirli bir tarihte belirli bir fiyat üzerinden işlem yapmayı garanti eder. Swap sözleşmeleri ise faiz veya döviz risklerini değiştirmek için kullanılır. Bunların yanı sıra, hedge işlemleri portföy çeşitlendirmesi yoluyla da yapılabilir. Örneğin farklı sektörlerden veya farklı ülke piyasalarından hisse senetleri alarak risk dağıtılabilir. Hedge stratejileri, yatırımcının risk toleransına ve piyasa beklentilerine göre şekillenir. Bazı stratejiler kısa vadeli dalgalanmalara karşı korunmayı amaçlarken, bazıları uzun vadeli riskleri minimize etmeye yöneliktir. Yatırımcıların hedge stratejilerini belirlerken dikkat etmesi gereken en önemli faktörlerden biri maliyetlerdir. Hedge işlemleri genellikle ek maliyet gerektirir ve bu maliyetler kazancı etkileyebilir. Ayrıca hedge uygulamak için piyasa bilgisi ve analiz yeteneği önemlidir, çünkü yanlış strateji seçimi kayıplara yol açabilir.