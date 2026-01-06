Dalgalı seyirde Bollinger bandı yatırımcıların radarında!

Bant yapısı fiyatın hareket alanını ortaya koyuyor

Bollinger bandı, fiyatın belirli bir ortalama etrafında ne kadar geniş bir alanda hareket ettiğini göstermesiyle biliniyor. Bantların açılması, piyasada dalgalanmanın arttığı ve fiyatın daha geniş bir aralıkta hareket ettiğine işaret ediyor. Buna karşılık bantların daralması, fiyatın sıkıştığı ve hareket alanının kısıtlandığı dönemlerle ilişkilendiriliyor. Analizlerde bu yapı, yön tahmininden ziyade piyasa koşullarını okumak için kullanılıyor. Özellikle belirsiz dönemlerde bantların durumu daha yakından izleniyor. Bu sayede piyasanın sakin mi yoksa hareketli mi olduğu anlaşılabiliyor. Finans çevrelerinde bant yapısı, fiyat davranışına dair önemli bir referans noktası olarak görülüyor. Gösterge, bu yönüyle piyasa ritmini takip etmeye yardımcı oluyor.