DAP, Sanko, Kuzugrup, Limak... Son işlem gününde 40 borsa devi hisselerini geri aldı
Bu hafta borsada 74 şirket hisse alımına gitti. Haftanın son işlem günü 2 Ekim'de 40 şirketin birden hisse alımına gitmesi dikkat çekti.
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28 Eylül 2 Ekim haftasında borsa devlerinde hisse geri alımları devam etti. İşte 2 Ekim Cuma günü hisse alımı yapan 40 şirket ve alım miktarları...
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