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DAP, Sanko, Kuzugrup, Limak... Son işlem gününde 40 borsa devi hisselerini geri aldı

Bu hafta borsada 74 şirket hisse alımına gitti. Haftanın son işlem günü 2 Ekim'de 40 şirketin birden hisse alımına gitmesi dikkat çekti.

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DAP, Sanko, Kuzugrup, Limak... Son işlem gününde 40 borsa devi hisselerini geri aldı - Sayfa 1

28 Eylül 2 Ekim haftasında borsa devlerinde hisse geri alımları devam etti. İşte 2 Ekim Cuma günü hisse alımı yapan 40 şirket ve alım miktarları...

1 | 40
DAP, Sanko, Kuzugrup, Limak... Son işlem gününde 40 borsa devi hisselerini geri aldı - Sayfa 2

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
(DAPGM)
Geri alınan hisse adeti: 1.000.000 lot

2 | 40
DAP, Sanko, Kuzugrup, Limak... Son işlem gününde 40 borsa devi hisselerini geri aldı - Sayfa 3

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(KONKA)
Geri alınan hisse adeti: 1.263.553 lot

3 | 40
DAP, Sanko, Kuzugrup, Limak... Son işlem gününde 40 borsa devi hisselerini geri aldı - Sayfa 4

Bera Holding A.Ş.
(BERA)
Geri alınan hisse adeti: 1.915.518 lot

4 | 40