Dar gelirliye 2025'te sosyal konut projesi şartları neler? Detaylar belli oldu
Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan sosyal konut projesinin şartları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın düşük maliyetli konut üretimi için çalışmalarına başladığını duyurdu. İşte dar gelirliye yönelik sosyal konut projesinin tüm detayları...
Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için hayata geçirilen projenin detayları netleşmeye başladı.
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Proje kapsamında, dar gelirli ve ilk evini alacak kişilerin 240 ay vade ile ödeme yapmaları, yüzde 10 peşinat ödemeleri ve hane halkı gelirinin 45 bin TL’yi geçmemesi gerektiği belirtiliyor.
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