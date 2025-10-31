Daralan bütçelere yeni trend: Küçülerek mutlu olma

2-) AZ EŞYAYLA DAHA FAZLA HUZUR

Küçülerek mutlu olma felsefesi, az eşyayla yaşamanın yalnızca maddi değil, duygusal bir rahatlama sağladığını vurguluyor. Evdeki gereksiz eşyaların azaltılması, hem yaşam alanını genişletiyor hem de temizlik ve bakım masraflarını düşürüyor. Pek çok kişi artık “az ama işlevsel” eşyalarla yaşamayı tercih ediyor. Bu sayede alışveriş alışkanlıkları da kökten değişiyor. İnsanlar artık modaya değil, ihtiyaçlara göre satın alma eğiliminde. Uzmanlara göre az eşyayla yaşamak, aynı zamanda karar yorgunluğunu da azaltıyor. Daha az eşya, daha az karmaşa anlamına geliyor. Bu yaklaşım, hem ruhsal ferahlık hem de maddi kontrol sağlıyor. Minimalizm, basitliğin içindeki zenginliği yeniden hatırlatıyor.