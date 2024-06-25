Davranışsal ekonomi nedir?

Davranışsal ekonominin doğuşu

Davranışsal ekonomi, klasik iktisatçı Adam Smith tarafından 1759 yılında yazılan ‘Ahlaki Duygular Teorisi’ adlı eseri ile ortaya atılmıştır. Adam Smith'e göre, insanlar karar alırken toplumun ve bireysel çıkarlarını karşılama dürtülerinin etkisinde kalır. İnsan davranışlarının sempati kazanma isteğinden etkilendiğini öne süren Smith, insanın sosyal bir varlık olduğu için onay, övgü ve kabul görmeye ihtiyaç duyabileceğini vurgular.