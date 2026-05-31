Değerli metallerin çıkışı 'balon' mu?
UBS, HSBC ve Macquarie gibi küresel finans devleri, son dönemde %140 değer kazanan gümüşün temel göstergelere göre aşırı pahalandığını belirterek yakın zamanda sert satışların başlayabileceği konusunda uyardı.
UBS: Talep erozyonu başladı
CNBC-e'nin haberine göre UBS analistleri, mevcut yüksek fiyat seviyelerinin sanayi talebini zayıflattığını belirtti. Özellikle teknoloji ve güneş paneli üreticilerinin maliyet baskısı yaşadığı ifade edildi.
"Gümüşün altın gibi desteği yok"
UBS'ye göre gümüşü altından ayıran en önemli fark, merkez bankalarının alım desteğinin bulunmaması. Analistler, gümüşün resmi rezervlerde yer almamasının piyasayı daha kırılgan hale getirdiğini vurguladı.
Rekor sonrası tek günde %30'luk kayıp
Gümüş fiyatları ocak ayında ons başına 120 dolar seviyesini aşarak tarihi zirveyi görmüştü. Ancak piyasa kısa sürede sert satışlarla karşılaştı ve tek günde yaklaşık yüzde 30 düşüş yaşandı.