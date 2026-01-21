  1. Ekonomim
Deniz uçağı seferleriyle ünlenmişti! Dev havayolu şirketi iflas etti

ABD merkezli havayolu şirketi, tüm ticari uçuşlarını sessizce durdurduktan sonra iflas başvurusunda bulundu.

ABD merkezli Tailwind Air, bu ayın başlarında iflas koruma başvurusu (Chapter 11) yaptıktan sonra ciddi türbülans yaşayan son havayolu şirketi oldu.

the-sun.com’un haberine göre Merkezi New York'taki Westchester County Havaalanı ve Connecticut'taki Sikorsky Memorial Havaalanı'nda bulunan Tailwind Air, 2014 yılında kuruldu ve lisanslarını aldıktan sonra 2019 yılında ticari uçuşlara başladı.

Havayolu şirketi kar elde etmekte zorlandı ve zayıf talep ve artan kayıpları gerekçe göstererek 2024 yılında tüm ticari uçuşlarını iptal edip yalnızca charter uçuşlarına geçiş yaptı.

İFLAS KORUMA BAŞVURUSU YAPTI

Bu strateji değişikliği şirketi kurtaramadı ve BankruptcyObserver adlı denetleme kuruluşu tarafından ilk kez gündeme getirilen iflas dosyalarına göre, Tailwind Air 15 Ocak 2026'da Virginia Doğu Bölgesi'nde 11. Bölüm kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.

