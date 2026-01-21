Deniz uçağı seferleriyle ünlenmişti! Dev havayolu şirketi iflas etti

İFLAS KORUMA BAŞVURUSU YAPTI

Bu strateji değişikliği şirketi kurtaramadı ve BankruptcyObserver adlı denetleme kuruluşu tarafından ilk kez gündeme getirilen iflas dosyalarına göre, Tailwind Air 15 Ocak 2026'da Virginia Doğu Bölgesi'nde 11. Bölüm kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.