Deniz Yatırım 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı
Araştırma departmanları hisselerdeki değişimlerle hedef fiyatlarını güncelliyor. Deniz Yatırım, 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.
Deniz Yatırım, Aksa Akrilik (AKSA) için hedef fiyatını 13,33 TL ve tavsiyesini de "al" olarak korudu.
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Deniz Yatırım, Migros (MGROS) için hedef fiyatını 713.2 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
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Deniz Yatırım, Ülker (ULKER) için hedef fiyatını 173,6 TL ve tavsiyesini "al" olarak korudu.
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Deniz Yatırım, Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için hedef fiyatını 45,4 TL'den 41,3 TL'ye düşürürken, tavsiyesini "al" olarak korudu.
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