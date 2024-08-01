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  4. Deniz Yatırım 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı

Deniz Yatırım 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı

Araştırma departmanları hisselerdeki değişimlerle hedef fiyatlarını güncelliyor. Deniz Yatırım, 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.

Deniz Yatırım 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı - Sayfa 1

Deniz Yatırım, Aksa Akrilik (AKSA) için hedef fiyatını 13,33 TL ve tavsiyesini de "al" olarak korudu.

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Deniz Yatırım 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı - Sayfa 2

Deniz Yatırım, Migros (MGROS) için hedef fiyatını 713.2 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

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Deniz Yatırım 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı - Sayfa 3

Deniz Yatırım, Ülker (ULKER) için hedef fiyatını 173,6 TL ve tavsiyesini "al" olarak korudu.

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Deniz Yatırım 4 hissede hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı - Sayfa 4

Deniz Yatırım, Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için hedef fiyatını 45,4 TL'den 41,3 TL'ye düşürürken, tavsiyesini "al" olarak korudu.

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