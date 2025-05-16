Deprem sonrası İstanbul'da 5 ilçe öne çıktı: Marmara'da arsa piyasası hareketlendi
Geçen ay İstanbul’da meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin ardından İstanbul'da konut trendleri de değişmeye başladı. Sektör temsilcileri Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinin daha sık sorulduğunu belirterek, “Bu ilçeler hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alıyor, hem de zeminleri daha sağlam” dedi. Öte yandan depremin ardından Marmara’da arsa arayışlarında da artış yaşandı.
Marmara Denizi'nde 23 Nisan’da meydana gelen 6,2’lik depremin ardından İstanbul’da satılık ve kiralık konut aramalarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ev arayanlar, fay hattına yakın güney ilçelerden daha çok, kuzey ilçelere ilgi göstermeye başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, “Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması, hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktük daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.
AVRUPA YAKASINDA BAŞAKŞEHİR, ANADOLU YAKASINDA ÇEKMEKÖY
Avrupa yakasında Başakşehir, Anadolu yakasında Çekmeköy’ün daha merkezi olduğunu ve daha uygun fiyat avantajı sunduğuna dikkat çeken Selçuk Hiçdurmaz, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller de veriyor” ifadelerini kullandı.