Deprem sonrası İstanbul'da 5 ilçe öne çıktı: Marmara'da arsa piyasası hareketlendi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, “Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması, hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktük daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.