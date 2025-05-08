Depremin vurduğu nisanda İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları: İki kat fark arttı

DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDEN İLÇELERDE KONUT METREKARE FİYATLARI NE KADAR?

Buna göre depremin en çok hissedildiği ilçelerde, nisanda konut metrekare fiyatları şöyle:

* Esenyurt: 26 bin 700 TL

* Silivri: 37 bin 800 TL

* Beylikdüzü: 37 bin 100 TL

* Avcılar: 38 bin 100 TL

* Küçükçekmece: 43 bin 300 TL

* Büyükçekmece: 45 bin TL