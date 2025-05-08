Depremin vurduğu nisanda İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları: İki kat fark arttı
İstanbul'da 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından 15 gün geçti. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte, nisan ayı ilçe bazında konut fiyatları da netleşti. Depremin etkisinin en yoğun hissedildiği Silivri'de ortalama metrekare fiyatı geçen ay 37 bin 800 TL olarak kaydedildi. Buna karşılık, fay hatlarından daha uzak konumda bulunan ve Karadeniz kıyısındaki Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile gibi ilçelerde metrekare fiyatları 59 bin TL ile 125 bin TL arasında değişerek, güneydeki ilçelere kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek seyretti.
Marmara Denizi'nde 23 Nisan’da meydana gelen ve en çok İstanbul’da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Bu arada son depremler, İstanbul ve ülke gündemine kentsel dönüşüm, konut satışları, konut fiyatları, güvenli ilçeler, iç göç, İstanbul’da sanayinin taşınması, uzaktan çalışma gibi konuları yeniden taşıdı. Depremin, İstanbul'da konut fiyatlarını ve satışlarını nasıl etkileyeceği de merak ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, “sahibinden” verilerine göre İstanbul’da ilçeler bazında konut metrekare fiyatlarını paylaştı.
DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDEN İLÇELERDE KONUT METREKARE FİYATLARI NE KADAR?
Buna göre depremin en çok hissedildiği ilçelerde, nisanda konut metrekare fiyatları şöyle:
* Esenyurt: 26 bin 700 TL
* Silivri: 37 bin 800 TL
* Beylikdüzü: 37 bin 100 TL
* Avcılar: 38 bin 100 TL
* Küçükçekmece: 43 bin 300 TL
* Büyükçekmece: 45 bin TL