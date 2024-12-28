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  4. Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı ilçede Suriyelilerin dönüşü fiyatları düşürdü

Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı ilçede Suriyelilerin dönüşü fiyatları düşürdü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle birlikte düşmeye başladı. Evlere kiracı bulamaması üzerine son birkaç ay içinde 3 bin TL’yi bulan düşüş gözlemlendi.

Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı ilçede Suriyelilerin dönüşü fiyatları düşürdü - Sayfa 1

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar.

13 yılın ardından Suriyeli vatandaşlar ülkelerine ve topraklarına dönme hazırlığına başladılar.

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Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı ilçede Suriyelilerin dönüşü fiyatları düşürdü - Sayfa 2

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarını düşürmeye başladı.

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Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı ilçede Suriyelilerin dönüşü fiyatları düşürdü - Sayfa 3

Satılık ev fiyatında 200 bin, kiralık evde 3 bin TL'lik düşüş

Satılık ev fiyatlarında 200 bin TL’yi bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 3 bin TL’yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

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Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı ilçede Suriyelilerin dönüşü fiyatları düşürdü - Sayfa 4

Kiralık dairelerde oturan Suriyelilerin kendilerini arayarak birkaç ay içerisinde evleri boşaltacaklarını söylediklerini belirten emlakçı Yakup Göksu, Suriyelilerin de ülkelerine geri dönmesiyle birlikte evlere alıcı ve kiracı bulunmasının zorlaşacağını söyledi.

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