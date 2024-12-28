Depremle birlikte kira fiyatlarının tavan yaptığı ilçede Suriyelilerin dönüşü fiyatları düşürdü
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle birlikte düşmeye başladı. Evlere kiracı bulamaması üzerine son birkaç ay içinde 3 bin TL’yi bulan düşüş gözlemlendi.
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar.
13 yılın ardından Suriyeli vatandaşlar ülkelerine ve topraklarına dönme hazırlığına başladılar.
Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarını düşürmeye başladı.
Satılık ev fiyatında 200 bin, kiralık evde 3 bin TL'lik düşüş
Satılık ev fiyatlarında 200 bin TL’yi bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 3 bin TL’yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.