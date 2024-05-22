Detaylar belli oldu: Emekliye destek paketinde neler var, nerelerde geçerli?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tarafından duyurulan emeklilere yönelik çalışmada ilk adım atıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milyonlarca emekli, yapılacak yeni düzenlemeleri takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar milyonlarca emekli için yeni destekleri açıkladı.
Emekliler için özel indirimlerde ilk adım atıldı.Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim imkanı tanıyan düzenleme yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabilme şartlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, SGK kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum kuruluşlarına ait sosyal tesislerde uygulanması gereken ücret tarifelerinde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılacak.
Emekliye destek paketinde neler yer alıyor?
Emekliler için netleşen yeni uygulamalar şu şekilde:
Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.