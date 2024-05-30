Detaylar netleşiyor: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni dönem zamlarının belli olmasına yaklaşık 1 aylık bir süreç kaldı. 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar belli olacak. Peki refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Yeni dönem maaş zamları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yılın ilk 4 ayı için enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamı netleştikten sonra SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli olacak.
İlk etapta 3 Haziran Pazartesi günü TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. 1 ay sonrasında ise 6 aylık zam farkı tam olarak belirlenecek.
Peki önceki dönemlerde olduğu gibi maaşlara refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Emekli maaşlarının belli olmasına son iki veri kaldı. Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran itibarıyla açıklanacak, haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz itibarıyla açıklanacak. Böylelikle emekli, memur ve memur emeklisinin maaşı belli olacak.
İlk 6 ayın enflasyonu ne kadar olacak?
Burada ilk 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18.72. Mayıs ve haziran aylarının ortalaması yüzde 3 civarında gelirse ilk 6 ayın enflasyonu yüzde 25 seviyesinde oluşacak. Yıllık bazda mayıs ayında enflasyon yüzde 75’ler civarında pik yapacak. Bu Merkez Bankası’nın öngörüleri çerçevesinde gerçekleşecek.