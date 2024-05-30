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Detaylar netleşiyor: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni dönem zamlarının belli olmasına yaklaşık 1 aylık bir süreç kaldı. 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar belli olacak. Peki refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Detaylar netleşiyor: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? - Sayfa 1

Yeni dönem maaş zamları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yılın ilk 4 ayı için enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamı netleştikten sonra SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli olacak.

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Detaylar netleşiyor: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? - Sayfa 2

İlk etapta 3 Haziran Pazartesi günü TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. 1 ay sonrasında ise 6 aylık zam farkı tam olarak belirlenecek.

Peki önceki dönemlerde olduğu gibi maaşlara refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Detaylar netleşiyor: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? - Sayfa 3

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşlarının belli olmasına son iki veri kaldı. Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran itibarıyla açıklanacak, haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz itibarıyla açıklanacak. Böylelikle emekli, memur ve memur emeklisinin maaşı belli olacak.

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Detaylar netleşiyor: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? - Sayfa 4

İlk 6 ayın enflasyonu ne kadar olacak?

Burada ilk 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18.72. Mayıs ve haziran aylarının ortalaması yüzde 3 civarında gelirse ilk 6 ayın enflasyonu yüzde 25 seviyesinde oluşacak. Yıllık bazda mayıs ayında enflasyon yüzde 75’ler civarında pik yapacak. Bu Merkez Bankası’nın öngörüleri çerçevesinde gerçekleşecek.

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