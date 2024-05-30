Detaylar netleşiyor: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Yeni dönem maaş zamları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yılın ilk 4 ayı için enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamı netleştikten sonra SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli olacak.