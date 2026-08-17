Dev banka kritik eşiği açıkladı: Altında hangi seviyeler alım fırsatı olabilir?

Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Yıl içinde gram altın 7 bin 811 lira, ons altın ise 5 bin 595 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Ancak ABD-İran savaşının ardından artan satış baskısıyla birlikte değerli metalde hızlı bir düşüş yaşandı. Bu süreçte gram altın 6 bin liranın altına, ons altın ise 4 bin doların altına geriledi.