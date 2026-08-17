Dev banka kritik eşiği açıkladı: Altında hangi seviyeler alım fırsatı olabilir?
Rekor sonrası yaşanan sert düşüşün ardından altın piyasasında yeniden toparlanma görüldü. Gram altın 6 bin 800 lira seviyesine yaklaşırken, ons altın 4 bin 400 dolar barajını aştı. İsviçreli bankacılık devi UBS ise altın için orta ve uzun vadeli beklentisini açıkladı.
Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Yıl içinde gram altın 7 bin 811 lira, ons altın ise 5 bin 595 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Ancak ABD-İran savaşının ardından artan satış baskısıyla birlikte değerli metalde hızlı bir düşüş yaşandı. Bu süreçte gram altın 6 bin liranın altına, ons altın ise 4 bin doların altına geriledi.
Son günlerde altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Gram altın 6 bin 800 lira seviyesini test ederken, ons altın da 4 bin 400 doların üzerine çıktı. Piyasalarda yükselişin devam edip etmeyeceği merak edilirken, İsviçre merkezli UBS’den altın fiyatlarının geleceğine ilişkin yeni bir değerlendirme geldi.
ALTIN İÇİN İYİMSER TAHMİN
UBS, altına ilişkin orta ve uzun vadeli olumlu beklentisini sürdürdüğünü bildirdi. Bankaya göre fiyatlarda yaşanabilecek sert geri çekilmeler, yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabilir.