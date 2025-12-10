  1. Ekonomim
  4. Dev bankadan 3 hisse için fiyat tahmini açıklaması! % 148 prim potansiyeli var.

Borsada işlem gören 3 hisse için fiyat tahmini açıklaması yapan JPMorgan dikkat çekti.

Küresel yatırım bankacılığının devlerinden JPMorgan, Borsa İstanbul'da işlem gören üç önemli şirket hissesi için çarpıcı fiyat hedefleri belirledi.

Yayımlanan analiz raporunda, %148'e varan prim potansiyeli olduğu vurgulandı. Bu yüksek potansiyelli hedefler, piyasalarda büyük yankı uyandırırken, yatırımcıların dikkatini söz konusu üç hissenin üzerine çekti.

JPMorgan'ın detaylı incelemeleri sonucu ortaya çıkan bu iyimser tablo, hisselerde kısa ve orta vadede güçlü bir yükseliş beklentisine işaret ediyor.

3 HİSSE İÇİN İŞTAH KABARTAN FİYAT TAHMİNİ

rotaborsa.com sitesinde derlenen bilgiye göre JPMorgan'ın fiyat tahminleri şöyle:

JPMorgan, KCHOL – Koç Holding için hedef fiyatını 333,00 TL olarak belirledi.

Aracı Kurum JPMorgan
Hedef fiyat 333,00 TL
Son fiyat (İst: KCHOL) 174,40 TL
Tavsiye Ağırlığını arttır
Prim potansiyeli %90,94
Açıklanma tarihi 10 Aralık 2025
