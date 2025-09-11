Dev bankadan kritik asgari ücret açıklaması: Yüzde 20-25 artışla yeni maaşlar ne kadar olacak?
Asgari ücret artışı, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca çalışanın gündeminde. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, maaşlara yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Bu kapsamda, uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley, asgari ücret zammına ilişkin önemli bir öngörüde bulundu. Peki, 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Eğer zam oranı yüzde 20, 25 olursa, yeni asgari ücret tutarı ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılmasının ardından, milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Ocak ayında yapılan zammı doğru tahmin eden Morgan Stanley, 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20-25 civarında bir artış öngördü.
Eğer zam oranı yüzde 20, 25 olursa, yeni net asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
GÖZLER 2026 ASGARİ ÜCRETTE
Yüksek enflasyonla birlikte maaşların çalışanları hızla erimeye devam ediyor. Vatandaşlar, asgari ücrette ara zam bekliyordu ancak beklenen zam gerçekleşmedi. Gözler ise 2026 asgari ücretine çevrildi.
Türkiye ziyareti kapsamında kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelen ABD merkezli Morgan Stanley, 2026 yılında asgari ücrete, enflasyon hedefleri doğrultusunda, yüzde 20-25 civarında bir artış öngördüklerini açıkladı. Banka, geçen yıl Ocak ayında yapılan zammı doğru tahmin etmişti.