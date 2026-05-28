Dev bankalardan gümüş uyarısı: Aşırı değerlendi
Küresel yatırım bankaları, geçtiğimiz yıl sert yükselen gümüş fiyatlarına karşı yatırımcıları uyardı. Bankalar, 2025 boyunca yaklaşık yüzde 140 yükselen gümüşte aşırı değerleme riskinin büyüdüğünü, yüksek oynaklık ve zayıflayan sanayi talebiyle piyasanın daha kırılgan hale geldiğini belirtti.
UBS
UBS analistleri, mevcut yüksek fiyat seviyelerinin sanayi talebini zayıflattığını belirtti. Özellikle teknoloji ve güneş paneli üreticilerinin maliyet baskısı yaşadığı ifade edildi. Gümüşü altından ayıran en önemli fark, merkez bankalarının alım desteğinin bulunmaması olurken, analistler, gümüşün resmi rezervlerde yer almamasının piyasayı daha kırılgan hale getirdiğini vurguladı.