Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinden döndü! Air France devreye girdi
Peş peşe yaşanan iflaslardan adeta kıl payı kurtulan SAS Scandinavian Airlines yeniden yapılanma sürecine girdi.
SAS Scandinavian Airlines, ABD'deki iflastan yeni sahipleri, güçlendirilmiş sermaye yapısı ve finansal açıdan daha sağlam bir modelle başarıyla çıkarak tarihinde "yeni bir dönemi" başlattı.
AİR FRANCE-KLM DEVREYE GİRDİ
Havayolunun hisseleri şu anda Air France-KLM, havacılık yatırım şirketi Castlelake, Lind Invest ve Danimarka Hükümeti'nden oluşan bir konsorsiyuma ait.
Sahipleri, SAS için Kåre Schultz başkanlığında yeni bir yönetim kurulu atayacak. ittn.ie’nin haberine göre 2 yıl süren iflas sürecinde SAS hisselerini borsadan çıkardı, yaklaşık 2 milyar dolar borcunu yeniden yapılandırdı ve filosunu küçülttü.
“MÜKEMMEL BİR EKİBİMİZ VAR”
SAS Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Anko van der Werff şunları söyledi:
“Bu, SAS müşterileri, ortakları ve meslektaşları için heyecan verici bir geleceğin başlangıcını işaret eden tarihi bir gün. Yeniden yapılandırma süreçlerimizi başarıyla tamamladık ve şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Karmaşık bir süreçti ve alacaklılar ve ortaklarla yapıcı işbirliği, Yönetim Kurulu'nun değerli desteği ve organizasyonumuz genelindeki etkileyici çabalar, enerji ve coşku için minnettarım. İskandinavya'nın en iyi şirketlerinden birini kurtarmayı ve yeniden başlatmayı mümkün kılan çabalar. Şimdi, ileriye bakmalı ve başlattığımız dönüşümü tamamlamalı, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdümüzü sürdürmeli ve büyüyen bir pazardaki fırsatlardan yararlanmalıyız. Mükemmel bir ekibimiz var, yakında SkyTeam ittifak ailesine katılacağız ve gelecek nesiller boyunca sektörümüzde lider olmaya devam etmek için her türlü fırsata sahibiz.”
SAS Yönetim Kurulu Başkanı olarak istifa eden Carsten Dilling, şöyle konuştu:
“SAS'ın yeniden yapılanma sürecinden çıkması şirket için bir dönüm noktasıdır ve şimdi liderliği yeni bir Yönetim Kuruluna devredeceğim. Yönetim Kurulu adına, CEO Anko van der Werff ve ekibine sıkı çalışmaları, özverileri ve bu şirketi kurtarma ve gelecek için güçlü bir temel oluşturma konusundaki kararlılıkları için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten olağanüstü bir iş başardılar. SAS'ın İskandinavya'yı dünyayla ve dünyayı İskandinavya'yla bağlamaya devam etmek için iyi ellerde olduğundan eminim. Benim için, SAS'ı bu zor yıllarda bugün bulunduğumuz yere getirmeye yardımcı olmak bir onurdu.”