Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinden döndü! Air France devreye girdi

“MÜKEMMEL BİR EKİBİMİZ VAR”

SAS Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Anko van der Werff şunları söyledi:

“Bu, SAS müşterileri, ortakları ve meslektaşları için heyecan verici bir geleceğin başlangıcını işaret eden tarihi bir gün. Yeniden yapılandırma süreçlerimizi başarıyla tamamladık ve şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Karmaşık bir süreçti ve alacaklılar ve ortaklarla yapıcı işbirliği, Yönetim Kurulu'nun değerli desteği ve organizasyonumuz genelindeki etkileyici çabalar, enerji ve coşku için minnettarım. İskandinavya'nın en iyi şirketlerinden birini kurtarmayı ve yeniden başlatmayı mümkün kılan çabalar. Şimdi, ileriye bakmalı ve başlattığımız dönüşümü tamamlamalı, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdümüzü sürdürmeli ve büyüyen bir pazardaki fırsatlardan yararlanmalıyız. Mükemmel bir ekibimiz var, yakında SkyTeam ittifak ailesine katılacağız ve gelecek nesiller boyunca sektörümüzde lider olmaya devam etmek için her türlü fırsata sahibiz.”