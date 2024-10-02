Dev hisseler listede! Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 49 şirket açıklandı

Rotaborsa.com sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Listede uzun zamandır onay bekleyen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC), Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) ve Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) gibi şirketler de yer alıyor.