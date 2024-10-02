Dev hisseler listede! Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 49 şirket açıklandı
Borsa İstanbul'da herkesin dört gözle beklediği bedelsiz sermaye artırımının detayları belli oldu. Toplamda 49 şirket bedelsiz sermaye yapacak
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz ay istenilen rüzgar yakalanmadı. Yatırımcılar temettü dağıtacak ve bedelsiz sermaye artışına gidecek şirketleri radarına aldı. Bu sene oldukça fazla yapılan bedelsiz sermaye artışına bir yenisi daha eklendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından sonra kuruldan kabul görmeyi bekleyen şirket sayısı 49 oldu
Rotaborsa.com sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Listede uzun zamandır onay bekleyen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC), Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) ve Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) gibi şirketler de yer alıyor.
1. Gübretaş Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) – %300, (Reddedildi)
2. Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) – %100