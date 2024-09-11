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  4. Dev içecek markası isim değiştirdi ; Raflarda gören şok oluyor

Dev içecek markası isim değiştirdi ; Raflarda gören şok oluyor

En çok tüketilen içecek markalarından Coca Cola, isim değişikliğine gitti.

Dev içecek markası isim değiştirdi ; Raflarda gören şok oluyor - Sayfa 1

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere Ürdün’de üretimi ve satışı gerçekleştirilen Coca Cola’nın isim değişikliğine gittiğin öne sürüldü.

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Dev içecek markası isim değiştirdi ; Raflarda gören şok oluyor - Sayfa 2

Konuya ilişkin paylaşılan görüntüde bir kişi eline aldığı Cursh isimli markanın Coca Cola olduğunu iddia etti. Ürünün şişesinin üzerine ise Ürdün’de üretildiğini gösteren, “Made in Jordan” ibaresi eklendi.

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Dev içecek markası isim değiştirdi ; Raflarda gören şok oluyor - Sayfa 3

enkocaeli.com tarafından paylaşılan haberde Coca Cola’nın isim değişikliğine gittiği belirtildi. Aynı zamanda ürünlerin tasarımı tamamen değişti ve ürünlerin ön yüzüne "Ürdün'de üretilmiştir" ibaresi eklendi.

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Dev içecek markası isim değiştirdi ; Raflarda gören şok oluyor - Sayfa 4

Sosyal medya üzerinden Coca Cola'nın bu hamlesinin yayılması akıllara "Türkiye'de de aynısını yapabilirler mi" sorusunu getirdi. Coca Cola tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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