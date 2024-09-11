Dev içecek markası isim değiştirdi ; Raflarda gören şok oluyor
En çok tüketilen içecek markalarından Coca Cola, isim değişikliğine gitti.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere Ürdün’de üretimi ve satışı gerçekleştirilen Coca Cola’nın isim değişikliğine gittiğin öne sürüldü.
Konuya ilişkin paylaşılan görüntüde bir kişi eline aldığı Cursh isimli markanın Coca Cola olduğunu iddia etti. Ürünün şişesinin üzerine ise Ürdün’de üretildiğini gösteren, “Made in Jordan” ibaresi eklendi.
enkocaeli.com tarafından paylaşılan haberde Coca Cola’nın isim değişikliğine gittiği belirtildi. Aynı zamanda ürünlerin tasarımı tamamen değişti ve ürünlerin ön yüzüne "Ürdün'de üretilmiştir" ibaresi eklendi.
Sosyal medya üzerinden Coca Cola'nın bu hamlesinin yayılması akıllara "Türkiye'de de aynısını yapabilirler mi" sorusunu getirdi. Coca Cola tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.