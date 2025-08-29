Dev konut hamlesi geliyor: Üç yılda 500 bin yeni konut inşa edilecek! Kiralar düşer mi?
Yeni konut projeleri yolda... 500 bin sosyal konut için yıl sonunda ilk kazmanın vurulması beklenirken özellikle ilk evini alacak gençler, emekliler, dar gelirli aileler ve memurlar için bazı destekler de hayata geçirilecek.
Türkiye’de enflasyonun artmasının ana sebeplerinden biri olarak gösterilen yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek için bir süredir hükûmetin gündeminde olan yeni konut projelerinin yıl sonunda başlatılması bekleniyor.
Uzun süredir çalışmaları devam eden kiralık konut üretimi ve yeni sosyal konut projeleri için düğmeye basılıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yıl sonunda ilk etapta yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak.