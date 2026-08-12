Dev kurumların altın tahminleri değişiyor: Rekor fiyat için tarih belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, RBC Capital Markets’tan dikkat çeken bir 2027 öngörüsü geldi. Banka, altın için iyimser, baz ve kötümser olmak üzere üç farklı senaryo ortaya koydu.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, RBC Capital Markets’ın 2027 yılına ilişkin öngörüleri yatırımcıların dikkatini çekti. Banka, ons altın için üç farklı senaryo değerlendirirken, en iyimser tahmininde fiyatın 2027 boyunca ortalama 5 bin 296 dolar seviyesinde gerçekleşebileceğini öngördü. Ons altın salı günü yaklaşık 4 bin 380 dolar seviyesinden işlem görürken, son 48 saat içinde 4 bin 430 doların üzerine çıktı. Fiyat, ardından gelen sınırlı geri çekilmeyle yeniden 4 bin 380 dolar civarına geriledi.
RBC'NİN TAHMİNLERİ ŞU ŞEKİLDE
RBC'nin yüksek fiyat senaryosu, altının 2027'de 5 bin dolar seviyesinin üzerinde kalabileceğine işaret ediyor.
2027 1. çeyrek: 5.249 dolar
2027 2. çeyrek: 5.297 dolar
2027 3. çeyrek: 5.321 dolar
2027 4. çeyrek: 5.318 dolar
2027 ortalaması: 5.296 dolar
Mevcut 4 bin 380 dolar civarındaki fiyatla karşılaştırıldığında, RBC'nin iyimser senaryosu yaklaşık yüzde 21'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
RBC’den altın için temkinli tahmin
RBC Capital Markets’ın ana senaryosu, altın fiyatlarında daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor. Banka, ons altının 2026 yılı genelinde ortalama 4 bin 577 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. 2026’nın üçüncü çeyreği için 4 bin 558 dolar, son çeyreği için ise 4 bin 370 dolar tahmininde bulunuyor. Banka, 2027 yılı için baz senaryodaki ortalama ons altın fiyatını ise 4 bin 225 dolar olarak hesaplıyor. Bu beklenti, altının yüksek seviyelerini koruyabileceğine ancak yılın başındaki hızlı yükseliş temposunun devam etmeyebileceğine işaret ediyor.
Kötümser senaryo
RBC'nin üçüncü senaryosu ise altın yatırımcıları açısından çok daha sert bir tablo ortaya koyuyor. Bankanın kötümser tahmininde ons altının 2027 yılı ortalaması 3 bin 661 dolar olarak hesaplanıyor.
Çeyreklik tahminler ise şöyle:
2027 1. çeyrek: 3.500 dolar
2027 2. çeyrek: 3.686 dolar
2027 3. çeyrek: 3.729 dolar
2027 4. çeyrek: 3.757 dolar
Böylece RBC'nin en yüksek ve en düşük senaryoları arasında 2027 yılı ortalaması açısından yaklaşık 1.635 dolarlık fark bulunuyor.