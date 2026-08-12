Dev kurumların altın tahminleri değişiyor: Rekor fiyat için tarih belli oldu

RBC’den altın için temkinli tahmin

RBC Capital Markets’ın ana senaryosu, altın fiyatlarında daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor. Banka, ons altının 2026 yılı genelinde ortalama 4 bin 577 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. 2026’nın üçüncü çeyreği için 4 bin 558 dolar, son çeyreği için ise 4 bin 370 dolar tahmininde bulunuyor. Banka, 2027 yılı için baz senaryodaki ortalama ons altın fiyatını ise 4 bin 225 dolar olarak hesaplıyor. Bu beklenti, altının yüksek seviyelerini koruyabileceğine ancak yılın başındaki hızlı yükseliş temposunun devam etmeyebileceğine işaret ediyor.