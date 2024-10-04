Dev market et fiyatlarında büyük indirim yaptı! (HAPPY CENTER 4-6 EKİM 2024 KATALOĞU FİYATLARI)
Happy Center et ürünlerinde bugünden başlayan ve 6 Ekim'e kadar sürecek olan bir kampanya başlattı. Peki, Happy Center; dana kuşbaşı, dana kıyma, dana tranç, kuzu but, kuzu kol, kuzu saç kavurma, bütün piliç, piliç fileto, piliç baget, piliç but, piliç pirzola, piliç kanat kilogram fiyatı ne kadardan satışa sunuluyor? İşte fiyatlar... Happy Center 4-6 Ekim 2024 kataloğu fiyatları
HAPPY CENTER DANA KUŞBAŞI (KG FİYATI)
Dana kuşbaşı 359 TL'den satılıyor.
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HAPPY CENTER DANA KIYMA (KG FİYATI)
Dana kıyma 329 TL'den satılıyor.
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HAPPY CENTER DANA TRANÇ (KG FİYATI)
Dana tranç 414 TL'den satılıyor.
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HAPPY CENTER KUZU BUT (KG FİYATI)
Kuzu but 599,95 TL'den satılıyor
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